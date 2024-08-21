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Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Küçükçamurlu mahallesinde saat 18.06'da yerin 3.7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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