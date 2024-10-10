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Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişi hayatını kaybetmişti... Davada karar çıktı

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 48 kişinin hayatını kaybettiği Serdarbey Apartmanı'nın yıkılmasından dolayı tutuksuz yargılanan müteahhit ile ilgili karar çıktı.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişi hayatını kaybetmişti... Davada karar çıktı
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Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ali Serdar Kazancı duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, müştekilerin avukatı Emrullah Kurar, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Necati Dağ ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat yönünde karar verilmesini istedi.

Hapis cezası

Savunmaların ardından mahkeme, sanık Ali Serdar Kazancı'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yıkılan, 48 kişinin hayatını kaybettiği Serdarbey Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu Kazancı hakkında dava açılmıştı.

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