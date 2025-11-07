  1. Ekonomim
Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yapılan 10 ev toprak altında kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen heyelan sonucu 10 köy evi toprak altında kaldı.

Kahramanmaraş’ta depremzedeler için yapılan 10 ev toprak altında kaldı
İlk belirlemelere göre evlerden 3’ü tamamen toprak altında kalarak büyük hasar oluşurken, diğer 7 evde ise kısmı zarar meydana geldi.

 Mahalle sakinleri, toprak altındakalan köy evlerinin henüz tamamlanmamış evler olduğunu ve yaşayan kimsenin bulunmadığını belirtirken, heyelanın da bugün Hatay’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaşandığını söyledi

