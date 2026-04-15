Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

13 yaralıdan 3'ünün durumu ağır

Saat 13.30 civarında yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirten Çiftçi, okulun, sabahçı ve öğlenci şeklinde ikili eğitim verdiğini aktardı. Bakan Çiftçi 13 yaralıdan 3'ünün durumunun kritik olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi: Terör olayı değil

Yaralılarımızın 6'sı yoğun bakımda, 3'ünün durumu da kritik." diye konuştu. Bakan Çiftçi olayın 14 yaşınaki bir öğrenci tarafından bireysel olarak işlendiğini ve bir terör olayı olmadığını vurguladı.

"Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara veriyoruz"

Şanlıurfa'daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar ildeki eğitim-öğretime ara verildiğini hatırlatan Çiftçi, "Bugün de Kahramanmaraş'ta, bu olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Bakanlıkların üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini, kendi görev alanıyla ilgili gerekli müdahaleleri yaptığını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak olayla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi, 4 de polis başmüfettişi görevlendirdik. Adalet Bakanlığımız 3 cumhuriyet başsavcıvekili, 4 cumhuriyet savcısı görevlendirdi olayı tüm boyutlarıyla soruşturmak üzere. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu olayla ilgili gerekli başmüfettiş görevlendirmelerini yaptılar. Böylece olayları tüm boyutlarıyla incelemiş olacağız."

Bakanlar Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralananları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden bakanlar, yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü.

Bakanlar, daha sonra yoğun bakım servisindeki yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, AA muhabirine, saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Çam, "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.