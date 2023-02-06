Kahramanmaraş'ta enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler var

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran depremde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde şu ana kadar 912 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 385 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz altından kurtarılan kişi sayısının 2 bin 470'i bulduğunu açıkladı. Ancak hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler var.

Özellikle Kahramanmaraş ve Hatay’da enkaz ve kurtarma faaliyetlerinin yavaş ilerlediği ifade ediliyor. EKONOMİ'nin vatandaşlardan aldığı bilgilere göre, Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmaları çok yavaş ilerliyor. Yakınlarından haber almaya çalışan ve yardım çağrısında bulunan vatandaşlar, acilen koordinasyon sağlanması gerektiğini söylüyor.