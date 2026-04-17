Katliamın yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu geçici olarak kapatıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 15 Nisan Çarşamba günü okul öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş Valiliği, saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki öğrenciler ve personelin eğitim-öğretime geçici olarak Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda devam edeceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaada şöyle denildi:

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen elim olay nedeniyle; 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir. Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca, Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu'na taşınmasına karar verilmiştir.

Ne olmuştu?

15 Nisan Çarşamba günü öğlen saatlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık ortaokulunda okulun 8'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından 5 silah ve 7 şarjörle yapılan saldırı sonucunda 9'u öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Mersinli'nin Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli tutuklandı.