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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 21.04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
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 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 21.04'te yerin 7 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 

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