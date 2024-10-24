Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 21.04'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 21.04'te yerin 7 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-24
Saat:21:04:09 TSİ
Enlem:37.93972 N
Boylam:36.63528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BgPuEi1ZyE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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