Kahramanmaraş'ta lojman inşaatında büyük yangın! Müdahale sürüyor

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün inşaat alanındaki henüz tamamlanmayan lojman binasının çatısında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangında 4 katlı ahşap lojman binası tamamen yandı, müdahale süren diğer binada ise hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta lojman inşaatında büyük yangın! Müdahale sürüyor
Yangın, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü inşaat alanındaki yapımı tamamlanmayan lojman çatısında çıktı. İddiaya göre, elektrik kaynağından çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine orman bölge müdürlüğü ve itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Havadan 4 helikopter ile müdahale edilen yangında dumanlar gökyüzünü sardı. Alevlerin çevreye yayılmaması için ekipler yoğun mesai harcadı. Zaman zaman bahçelere sıçrayan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta lojman inşaatında büyük yangın! Müdahale sürüyor - Resim : 1

Binanın çatısı zarar gördü

Yangında ahşap lojman tamamen kül olurken, yan kısmındaki betonarme binanın çatısı ise zarar gördü. Yangın bölgesinde çatısında yangın süren binaya müdahale devam ediyor. Bölgedeki durum dron ile görüntülendi.

