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Kahramanmaraş’ta metal fabrikası çöktü: 1 ölü 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören fabrikada yaşanan çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören fabrikada yaşanan çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi Karaziyaret mevkiinde yer alan bir metal fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, depremde hasar gören metal fabrikasında bulunan bazı eşyaları çıkarmak için içeri giden işçiler, tahliye işlemi sırasında çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.