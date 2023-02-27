Kahramanmaraş’ta metal fabrikası çöktü: 1 ölü 7 yaralı
Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören fabrikada yaşanan çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören fabrikada yaşanan çökme nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi Karaziyaret mevkiinde yer alan bir metal fabrikasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, depremde hasar gören metal fabrikasında bulunan bazı eşyaları çıkarmak için içeri giden işçiler, tahliye işlemi sırasında çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.