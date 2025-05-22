Kahramanmaraş'ta orman yangını: Çok sayıda ekip bölgede

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Ayşepınarı mevkiindeki ormanlık arazide çıktı. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Çok sayıda ekip bölgede

Merkez, bölgeye hem itfaiye hem de orman ekiplerini sevk etti. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili bölgeye ekiplerin ulaştığı açıklandı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler; 5 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesiyle alevlere müdahale etmeye başladı.