Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangına, ekipler müdahale ediyor.
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, ilçenin Yenidemir Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı.
Yangını södürme çalışmaları devam ediyor
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
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