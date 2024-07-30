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Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangına, ekipler müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, ilçenin Yenidemir Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı.

Yangını södürme çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

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