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Kahramanmaraş'ta orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede bulunan vatandaşlar tahliye ediliyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan yangın ise kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor
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Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.​​​​​​​

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

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