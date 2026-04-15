Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğle saatlerinde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; yaralıların olduğu bildirildi.

Olay yerinde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, can kaybının 9’a yükseldiğini 13 kişinin yaralandığını ve 6 yaralının yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Saldırgan öğrencinin hayatını kaybettiği olayın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek yayın yasağı getirildiğini açıkladı; saldırganın emniyet mensubu olduğu belirtilen babası Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

"Terör hadisesi değil"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul saldırısının meydana geldiği Kahramanmaraş'a gitti.

Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kendisi öğleden sonra öğrenci olan 8. sınıf, 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girip ateş etmek suretiyle katliam yapıyor. 9 vefatımız var. 8 öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var. 6 tanesi yoğun bakımda, üçünün durumu kritik. Hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Şu anda hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sayın Milli Eğitim, Sağlık, Adalet Bakanımızla buraya intikal ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızı da an be an bilgilendirdik. Olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel hadise.

Terör hadisesi değil. Dün Şanlıurfa, bugün de Maraş'ta böyle hadisenin yaşanmasından dolayı üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Dün Şanlıurfa'da haftasonuna kadar eğitime ara vermiştik, bugün de Maraş'ta 2 gün eğitime ara veriyoruz."

Vali'nin ilk açıklaması: Dört can kaybı var

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söylemişti.

Ünlüer, saldırıda 1’i öğretmen 3’ü öğrenci olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını; saldırganın ise kargaşa sırasında kendisine ateş ettiğini, bunun intihar amaçlı olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Dört kişinin de ağır yaralı bir şekilde ameliyatta olduğu aktarılmıştı.

Sekizinci sınıf öğrencisi saldırgan, saldırıyı babasına ait silahlarla gerçekleştirmiş

Kahramanmaraş Valisi, saldırıyı bir 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiğini, öğrencinin babasının eski bir emniyet mensubu olduğunu ve saldırıda babasına ait 5 silah ile 7 şarjörü kullandığını bildirdi.

Saldırgan İ.A.M.'nin saat 13:45 sularında 5'inci sınıfa girerek rastgele ateş açtığı kaydedildi.

"Şu anda sadece failin cenazesi okulda"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor" dedi.

Saldırganın babası ve annesi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı saldırıda saldırganın İsa Aras Mersinli olduğu tespit edildi. Silahlı saldırı gerçekleştiren İhsan Aras Mersinli'nin emniyet mensubu olduğu bilinen babası Uğur Mersinli, öğretmen olduğu bilinen annesi gözaltına alındı.

Öğrenciler panik anında camdan atladı

Silahlı saldırının yaşandığı okulda panik anları yaşandı; öğrenciler canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.

Bakanlar bölgeye gitti

Canlı yayına katılan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, olayın durumunun büyük boyutta olduğunu aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaşanan olay sonrası bölgeye gitti.

Adalet Bakanı: Yayın yasağı getirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcısı vekili, 4 Başsavcı görevlendirilmiştir. Yayın yasağı getirilmiştir" denildi.

Gürlek'in paylaştığı bilgiler şöyle:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 15, 2026

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişi görevlendirdiğini duyurdu.

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 15, 2026

Özgür Özel, dört kişilik heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, okul saldırısı ile ilgili olarak dört kişilik heyet görevlendirdi.

Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan oluşan heyet bölgeye hareket etti.

"Okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Şanlıurfa bugün ise Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Okullarda büyük bir güvenlik zaafiyeti olduğunu belirten Özel, "Ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır" dedi.

"Türkiye’nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz. Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zaafiyetine dönüşmüştür. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir.

Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur.

Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir. Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."

Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik.

Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı.

Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü.



— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 15, 2026

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan okul saldırısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okuldaki silahlı saldırıya ilişkin, "İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çok yönlü inceleme ve soruşturmaları derhal başlatmışlardır" ifadesini kullandı.

— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 15, 2026

63 hesap hakkında inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin şiddet görüntülerini paylaşan 63 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

Siverek'teki okul saldırısında 16 kişi yaralanmıştı

Dün (14 Nisan) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki eski okuluna silahlı şekilde giren bir gencin rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralanmış, şüpheli olayın ardından intihar etmişti.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi Ömer Ket tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtilmiş, yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilmişti.