  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Takip Et

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Takip Et

Batı çevre yolunun Kayseri istikameti Ceyhan Köprüsü mevkisinde 9 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan 7 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandıSON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandıGündem
Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği rehberi yayınladı: M çiçeği (mpox) hakkında her şey rehberdeSağlık Bakanlığı maymun çiçeği rehberi yayınladı: M çiçeği (mpox) hakkında her şey rehberdeGündem
Gündem
Edirne'de korkutan yangın: Alevlerin benzin istasyonuna ve köye sıçramasına ramak kaldı
Edirne'de korkutan yangın: Alevlerin benzin istasyonuna ve köye sıçramasına ramak kaldı
TSK, orman yangınlarına müdahale için 13 helikopteri havalandırdı
TSK, orman yangınlarına müdahale için 13 helikopteri havalandırdı
SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı
SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı
Barolar Birliği'nden Can Atalay açıklaması
TBB'den Can Atalay açıklaması
İzmir Menderes'te orman yangını çıktı
İzmir Menderes'te orman yangını çıktı
Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi yangın nedeniyle tahliye ediliyor
Muğla bir mahalle yangın nedeniyle tahliye ediliyor