Kahramanmaraş’taki okul saldırganının polis babası çantayı arayan öğretmeni tayin ettirmiş

Kahramanmaraş’ta, bir öğretmen ile 10 öğrencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan okul saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor.

T24 yazarı Tolga Şardan, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin çantasını düzenli olarak kontrol eden müdür yardımcısı Alpaslan Yıldırım'ın saldırıdan önce okuldan tayin edildiğini yazdı.

Şardan'ın iddiasına göre, Alpaslan Yıldırım'ın okuldaki görevinden alınmasında İsa Aras Mersinli'nin babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli rol oynadı.

Şardan, baba Mersinli'nin tutuklanmasında bu tayinin de rol oynadığını savunurken, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alınmasında da yine bu atamaların rol oynadığını ileri sürdü.

Tolga Şardan'ın T24'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Olayla ilgili ciddi bir iddia Ankara’ya emniyet kulislerine kadar ulaşmış durumda.

Şöyle ki; yine olaydan yaklaşık bir ay kadar önce saldırının yaşandığı okuldan beş kişinin tayin edildiği ortaya çıktı. Okuldan tayin edilenler arasında, kanlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin çantasını hemen her gün kontrol eden okulun müdür yardımcısı Alpaslan Yıldırım da vardı.

Ankara’ya ulaşan iddiaya göre, Yıldırım’ın okuldan tayin edilmesi için İsa Aras Mersinli’nin tutuklu babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli devreye girdi!

Baba Mersinli’nin, oğlunun çantasını sürekli kontrol etmesinden dolayı müdür yardımcısı Yıldırım’dan rahatsız olduğu ve görev yerinin değiştirilmesi için Kahramanmaraş Emniyeti’nin üst yönetiminden de destek aldığı bilgisi var.

Kurumsal kimlik görüntüsü altında Kahramanmaraş Milli Eğitimi’ne yapılan bürokratik girişim sonrasında Yıldırım’ın görev yaptığı okuldan tayin edilmesine dikkat çekiliyor.

Hatırlayım; Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, saldırıdan üç gün sonra görevden alındı. Baydur’un görevden el çektirilmesinde bu bürokratik girişimin de izi var kuşkusuz.

Ayrıca baba Mersinli için verilmesi istenilen idari cezada da bu konunun etkili olduğu ifade ediliyor.

Tabii bu iddianın, müfettiş raporunda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak."