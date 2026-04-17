Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: 5 öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup, bu öğrencilerimizden 5’inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir" denildi.
Açıklamada, saldırıda saldırgan dışındaki toplam can kaybının 9 olduğu belirtilirken, yaralanan 8 öğrencinin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği bildirildi.
Yaralanan öğrencilerden 5’inin tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.