  3. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: 5 öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: 5 öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup, bu öğrencilerimizden 5’inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir" denildi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: 5 öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş Valiliği, 16 Nisan'da yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda yaralanan 8 öğrenciden 5'inin yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Açıklamada, saldırıda saldırgan dışındaki toplam can kaybının 9 olduğu belirtilirken, yaralanan 8 öğrencinin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Yaralanan öğrencilerden 5’inin tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

