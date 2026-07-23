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Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı okul saldırısına ilişkin davada ilk duruşmanın tarihi belli oldu. Dava 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Haber Merkezi
İHA
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Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
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Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptına göre, dava dosyasının ilk duruşması 4 Eylül Cuma günü saat 09.00'da görülecek.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, her iki sanığın da duruşmaya bulundukları ceza infaz kurumlarından SEGBİS aracılığıyla katılmaları için ilgili cezaevlerine müzekkere yazılmasına hükmetti.

Tensip zaptında ayrıca, müştekilere duruşma gününün tebliğ edilmesi, bazı tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılması ve olayın faili İsa Aras Mersinli'nin geçmişte psikolojik veya psikiyatrik tedavi görüp görmediğinin araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazılması yönünde kararlar da yer aldı.

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