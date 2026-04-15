Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: Şiddet görüntülerini yayan 63 hesap hakkında inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 63 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta bugün bir ortaokuldan silah sesleri yükseldi; Vali Mükerrem Ünlüer, saldırıda 1’i öğretmen 3’ü öğrenci olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını ve sekizinci sınıf öğrencisi saldırganın da öldüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya dair yayın yasağının getirildiğini aktardı. Saldırganın emniyet mensubu olduğu bilinen babası Uğur Mersinli ve öğretmen annesi gözaltına alındı.