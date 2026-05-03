Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Ağaoğlu'nun vefatını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel duyurdu.

Yüreğimiz bir kez daha yandı.



15 Nisan’da yaşanan elim okul saldırısında ağır yaralanarak tedavi altına alınan evladımız Almina Ağaoğlu’nu da kaybettik.



Başımız sağolsun.



Almina’mızı Bugün öğle namazını müteakiben Abdülhamidhan Camii’nden Hakk’a uğurlayacağız. pic.twitter.com/7EOkmJ3wX2 — Fırat Görgel (@firatgorgel) May 3, 2026

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.

Saldırıda başından ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05:45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Almina'nın vefatı ile hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.