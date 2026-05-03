  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina hayatını kaybetti
Takip Et

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu isimli 11 yaşındaki öğrenci, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina hayatını kaybetti
Takip Et

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Ağaoğlu'nun vefatını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel duyurdu.

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.

Saldırıda başından ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05:45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Almina'nın vefatı ile hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.

CHP’de "erken seçim" turu: Milletvekilleri sahaya iniyorCHP’de "erken seçim" turu: Milletvekilleri sahaya iniyorGündem