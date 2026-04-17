Kahramanmaraş’taki okul saldırısında İsa Aras Mersinli’nin notu dikkat çekti: Ben üstün insanım

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olan öğrenci İsa Aras Mersinli’ye ait olduğu belirtilen bir not incelendi.

Gazeteci Çetin Aydın’ın aktardığı bilgilere göre, Mersinli’nin 11 Nisan tarihli İngilizce bir not yazdığı tespit edildi. Notta, bir hazırlık içinde olduğunu ima eden ifadelerin yer aldığı, ayrıca kendisini yalnız hissettiğini ancak bunun eylemlerine gerekçe oluşturmadığını belirttiği ifade edildi.

"İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor"

“Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım. İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler.”

“Kendimi çok yalnız hissediyorum”

Notun devamında ailesiyle ilişkisine dair çarpıcı ifadeler kullanan saldırgan, yalnızlık vurgusunu yineledi.

“İnsanlar benim bu durumum yüzünden bazı şeyleri varsayıyor ama bu yalnızlıktan değil. Zaten yalnızım. Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda.”

"Herkesten daha iyiyim, en üstün insanım"

Saldırganın notunda kendisine yönelik değerlendirmeleri de dikkat çekti. Mersinli, kendisini yaşıtlarından üstün gördüğünü ifade etti.

“Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekanın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım.”

"Okul bana bir şey katmıyor"

Notta İngilizceyi kendi kendine öğrendiğini belirten saldırgan, zamanla bu dili düşünme biçimi haline getirdiğini ifade etti. Eğitim hayatına dair değerlendirmelerinde ise okulu erken yaşta bıraktığını ve yaşıtlarını yetersiz gördüğünü dile getirdi.

“İngilizceyi okuldan öğrenmedim. Evde de konuşmuyordum. Sadece birkaç yıl içinde kendiliğinden akıcı hale geldim… Okul bana bir şey katmıyordu. Kendi kendime öğrenmek daha hızlıydı.”

Ortaya çıkan not olayın faili İsa Aras Mersinli’nin evinde yapılan aramada kişisel bilgisayarından çıkmıştı. İncelemelerde, saldırgana ait bilgisayarda 11 Nisan tarihli bir belgeye ulaşıldı. Söz konusu belgede, failin yakın zamanda büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair ifadeler yer aldı.