Kahramanmaraş'taki saldırgan poligonda atış yapmıştı: Bir polis görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin olaydan bir kaç gün önce babası Uğur Mersinli ile birlikte poligonda atış talimi yaptığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kahramanmaraş Valiliği, Mersinli'nin atış talimi yaptığı poligonda görevli polis M.Y'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Birkaç kez ateş edip hedefleri vurmaya çalıştığı görülüyor

Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli tutuklanmıştı. Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin olaydan 2 gün önce pazartesi günü babasıyla poligonda atış yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın birkaç kez ateş edip hedefleri vurmaya çalıştığı görülüyor.

“Oğluma poligonda atış yaptırdım, fotoğrafları hatıra olarak çektim”

Baba Uğur Mersinli ifadesinde, "Bu hafta pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Ben de oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim. Bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti. Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış" demişti.