Kahve Dünyası'nın kurucusu Birol Altınkılıç son yolculuğuna uğurlandı
Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç, İstanbul'da siyaset, iş ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Monte Carlo'da geçirdiği ani kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybeden Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç, İstanbul'da düzenlenen törenle toprağa verildi.
Cenaze töreni öncesinde merhum Birol Altınkılıç'ın naaşı, helallik alınmak üzere Beyoğlu'ndaki Kahve Dünyası Genel Merkezi önüne getirildi. Siyahlar giyen çalışanlar tabutu kırmızı karanfiller ve üzerinde Altınkılıç'ın fotoğrafının bulunduğu "Burası bize emanet" yazılı pankartla karşıladı.
Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri Altınkılıç'ın eşi Ayşe Alev Altınkılıç ile çocukları Kaan Altınkılıç ve Dilara Altınkılıç Kutmangil kabul etti.
Bakan Ersoy: Çalışkanlığı ve mütevazılığı ile hatırlanacak
Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Altınkılıç ailesine başsağlığı dileyerek, "Birol Altınkılıç'ın çalışkanlığı, mütevazılığı ve iş dünyasına kazandırdığı değerlerle daima hayırla hatırlanacağına inanıyorum. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
Cenazede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Öztiryaki Grubu Başkanı Tahsin Öztiryaki, FİBA Holding YKB Murat Özyeğin, BMD Başkanı Sinan Öncel, Arzum YKB Murat Kolbaşı, Şölen Çikolata YKB İsmail Çoban, STFA Grubu YKB Alp Taşkent, Enterprise YKB Adnan Başdemir, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, iş insanı Ali Ağaoğlu ve sanatçı Cem Yılmaz da yer aldı.
Rahmi Koç: Konuşabilecek durumda değilim
Basın mensuplarının soruları üzerine Rahmi Koç, "Konuşabilecek durumda bile değilim" ifadelerini kullandı.
Ali Ağaoğlu: Tanıdığım en değerli insanlardan biriydi
İş insanı Ali Ağaoğlu "Tanıdığım en değerli insanlardan biriydi" derken eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ise "Ülkeye faydalı değerli bir iş adamıydı" dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Altınkılıç'ın naaşı Ulus Mezarlığı'nda defnedildi.
Altınkılıç için Shangri-La Bosphorus Oteli'nde 20.00-21.00 saatleri arasında taziye duasının okutulacağı bildirildi.
Çelenk yerine bağış çağrısı
Altınmarka Grubu, cenaze törenine çelenk gönderilmemesini rica ederek TEGV, AÇEV, Darüşşafaka, KAÇUV, TŞCV, Koruncuk, TEV, TEMA veya LÖSEV gibi sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya yönlendirdi.
Birol Altınkılıç kimdir?
1992 yılında kurulan Altınmarka Gıda ile bünyesinde Detay Gıda, Detay Kahve, Detay Unlu Mamuller ve Dondurma, Altınkılıçlar Kahve ve Kakao Ürünleri, Baylan Gıda, Alcao ile Altınyapı İnşaat Turizm Lojistik olmak üzere sekiz şirketi barındıran Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı. Kakao işleme ve endüstriyel çikolata tedarikinde uluslararası bir güç haline gelen grup, Türkiye'nin en büyük kakao ithalatçısı konumuna ulaştı.
2000'li yılların başında Eminönü'nde açılan ilk mağazayla Kahve Dünyası markasının temelini atan Altınkılıç; kahve, çikolata, dondurma ve unlu mamul üretimini tamamen kendi tesislerinde gerçekleştirerek entegre bir yapı kurdu. 2011'de Londra mağazasıyla yurt dışına açılan Kahve Dünyası; Türkiye, İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da 200'ü aşkın şubeye ulaştı.
Alt markaları arasında Bikaldı Chocolate, Bikaldı Coffee, Bikaldı Ice Cream, Balin, Kahve Dünyası Al Götür, Kahve Dünyası Fabrika ve Chocolate House bulunan Altınkılıç, Forbes Türkiye'nin 2020 yılında yayımladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 500 milyon dolarlık servetiyle 79. sırada yer almıştı.