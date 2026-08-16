Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç neden öldü, hastalığı neydi? Birol Altınkılıç kaç yaşında?

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç, Monaco'daki doğum günü seyahati sırasında hayatını kaybederken, 2020 yılında Forbes'ın en zengin Türkler listesinde de yer almıştı.

BİROL ALTINKILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

İş dünyasının tanınan isimlerinden Altınmarka ve Kahve Dünyası'nın kurucusu Birol Altınkılıç, geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

BİROL ALTINKILIÇ HASTALIĞI NEYDİ?

Birol Altınkılıç’ın bilinen herhangi bir hastalığı bulunmuyordu. Altınkılıç, aniden gelişen kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.

BİROL ALTINKILIÇ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Kahve Dünyası’nın kurucusu olan Birol Altınkılıç, 66 yaşında yaşamını yitirdi.

BİROL ALTINKILIÇ NERELİ?

Kahve Dünyası ve Altınmarka'nın sahibi Birol Altınkılıç’ın nereli olduğuna dair kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmamaktadır.

BİROL ALTINKILIÇ KİMDİR?

Birol Altınkılıç, 1992 yılında kurduğu Altınmarka Grubu ile Türkiye’nin kakao ve endüstriyel çikolata üretimindeki en büyük gücünü inşa eden vizyoner bir iş insanıydı. Eşi Alev Altınkılıç ile birlikte 2004 yılında temellerini attığı Kahve Dünyası markasıyla perakende sektörüne giren Altınkılıç, şirketi dünya çapında birçok gıda devine tedarik sağlayan entegre bir sanayi grubuna dönüştürdü.

İkinci kuşak yöneticilerle beraber dokuz fabrikalık dev bir üretim ağını yöneten Altınkılıç, Türkiye’nin en varlıklı ve saygın ailelerinden birinin temsilcisiydi. Evli ve iki çocuk babası olan Birol Altınkılıç, Türk gıda ve kahve kültürünün markalaşma sürecindeki en önemli figürlerinden biri olarak iş dünyasında önemli bir yer edindi.