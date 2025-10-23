  1. Ekonomim
Kalbi 20 dakika durmuştu: Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama

Yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Kalbi 20 dakika durmuştu: Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

59 yaşındaki Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Ürek'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

