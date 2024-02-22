Kalıcı deprem konutlarında anahtar teslimatları başladı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanıp bir yılda tamamlanan ilk etap kalıcı deprem konutlarında hak sahiplerine anahtar teslimleri başladı.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Depremler sonrası yapımına başlanan deprem konutlarının ilk etapları tamamlandı.
İl geneli tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi, depremin yıl dönümü 6 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşmişti.
Kura sonucu deprem konutu almaya hak kazanan depremzedelere AFAD tarafından mesaj yollandı. Yeni evlerine kavuşan depremzedelere anahtar teslimatları başlandı.