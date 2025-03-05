Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi açıklandı!

Kalp kapakçığı ameliyatı olduktan sonra sağlık durumu hakkında bazı söylentiler çıkan ve beş haftadır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı düzenlemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelecek ay partisinin eğitim programına katılacağı ortaya çıktı.

MHP'nin programı açıklandı

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem eğitim programı, Nisan ayında başlayacak. Parti, programın içeriği ve ders detaylarını duyururken, Bahçeli'nin bu önemli açılışa katılacağı belirtildi. Bahçeli'nin, 11 hafta sürecek eğitim programının ilk dersinde yer alacağı açıklandı.

Farklı disiplinlerde dersler verilecek

Nisan ayında yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler alacak. Eğitimler için 16 Mart'a kadar programa başvurulabilecek.

21. dönem 'Siyaset ve Liderlik Okulu' programına katılacak öğrencilere eğitimler, uzman akademisyenlerce verilecek.

Eğitime katılım şartları

Programa katılım için 12 Şubat-16 Mart'ta yapılan başvurularda, lisans mezunu ve 23-40 yaş aralığında olmak, tercihen yabancı dil bilme şartları aranıyor.

Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek.

Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek.

Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.

Beş haftadır grup toplantısı yapılmıyor

Kalp kapakçığından ameliyat olduktan sonra iyileşme sürecinde olduğu açıklanan MHP Lideri, bu hafta da partisinin Grup Toplantısı'nı yapmayacak. Böylece MHP beş hafta üste üste toplantı yapmamış oldu.