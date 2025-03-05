  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi açıklandı!
Takip Et

Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi açıklandı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir sağlık durumu hakkında çıkan söylentilerin ardından partisinin nisan ayında başlayacak olan "siyaset okulunun" açılışına katılacağı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi açıklandı!
Takip Et

Kalp kapakçığı ameliyatı olduktan sonra sağlık durumu hakkında bazı söylentiler çıkan ve beş haftadır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı düzenlemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelecek ay partisinin eğitim programına katılacağı ortaya çıktı.

MHP'nin programı açıklandı

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem eğitim programı, Nisan ayında başlayacak. Parti, programın içeriği ve ders detaylarını duyururken, Bahçeli'nin bu önemli açılışa katılacağı belirtildi. Bahçeli'nin, 11 hafta sürecek eğitim programının ilk dersinde yer alacağı açıklandı.

Farklı disiplinlerde dersler verilecek

Nisan ayında yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler alacak. Eğitimler için 16 Mart'a kadar programa başvurulabilecek.

21. dönem 'Siyaset ve Liderlik Okulu' programına katılacak öğrencilere eğitimler, uzman akademisyenlerce verilecek.

Eğitime katılım şartları

Programa katılım için 12 Şubat-16 Mart'ta yapılan başvurularda, lisans mezunu ve 23-40 yaş aralığında olmak, tercihen yabancı dil bilme şartları aranıyor.

Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek.

Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak okulda, eğitimler 11 hafta sürecek.

Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimlerini taşıyan sınıflarda yapılacak.

Beş haftadır grup toplantısı yapılmıyor

Kalp kapakçığından ameliyat olduktan sonra iyileşme sürecinde olduğu açıklanan MHP Lideri, bu hafta da partisinin Grup Toplantısı'nı yapmayacak. Böylece MHP beş hafta üste üste toplantı yapmamış oldu.

Diploma soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktıDiploma soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktıGündem
Türk Hava Kuvvetleri Red Flag Tatbikatı’na katılıyorTürk Hava Kuvvetleri Red Flag Tatbikatı’na katılıyorGündem

 

 

Gündem
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Isparta'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Isparta'da yakalandı
Saadet lideri Arıkan'dan "İmralı süreci" açıklaması: "Milli Görüş’ün fikri birikimini dahil etmeye hazırız"
Saadet lideri Arıkan'dan "İmralı süreci" açıklaması
Vali Gül, İmamoğlu'na yanıt verdi: "Şehri ilgilendiren konulardan çok siyaset konuşuluyor"
Vali Gül, İmamoğlu'na yanıt verdi: "Şehri ilgilendiren konulardan çok siyaset konuşuluyor"
Mansur Yavaş: Barış isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek
Mansur Yavaş: Suç işleyenler cezasını çekecek
Diploma soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Diploma soruşturmasında İmamoğlu'nun ifadesi çıktı
İklim Kanunu TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi
İklim Kanunu TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi