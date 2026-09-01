Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz evinden fotoğraf paylaştı
Cem Yılmaz, kalp krizi geçirmesinin ardından anjiyo uygulanması sonrası dün taburcu olmuştu. Ünlü komedyen hastane çıkışı bir fotoğraf paylaşarak hayranlarını sevindirdi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112'yi aramış yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.
Hastanede yapılan kontrollerin ardından anjiyoya alınan CemYılmaz’a stent ve balon uygulanmıştı. Tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden ünlü komedyen 2 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Cem Yılmaz, hastaneden çıktıktan sonra ailesiyle bir araya geldi. Sağlık durumunu merak eden hayranları için Cem Yılmaz aile fotoğrafını instagramdan paylaştı.
Fotoğrafta çıplak ayaklı ve rahat görünen Cem Yılmaz'ın ailesi ile çay börek keyfi karaye yansıdı.