Kalp spazmı geçiren Ahmet Çakar anjiyoya alındı

'Bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın kalp spazmı geçirdiği belirtildi. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

“Futbolda bahis” soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Sabah saatlerinde kalp spazmı yaşadı

Beyaz TV’de konuşan Ertem Şener, Çakar’ın kalp krizi geçirdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, sabah saatlerinde kalp spazmı yaşadığını belirtti. Şener, bu bilgiyi Ahmet Çakar’ın avukatından aldığını ifade etti.

Anjiyoya alındı

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

