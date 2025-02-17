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Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen trafik kazasında ağır yaralandı

Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen kazada yaralandı, şoförü hayatını kaybetti

Haber Merkezi
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Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen trafik kazasında ağır yaralandı
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İstanbul Çatalca’da meydana gelen trafik kazasında, Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen yaralanırken, şoförü yaşamını yitirdi.

Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan lüks araç, petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı. Araç içerisinde bulunan Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralanırken, şoförü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti. Özmen hastaneye kaldırılırken, hasar alan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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