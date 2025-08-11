Kâmil Koç'tan sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama

Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş tarafından sahte SMS mesajlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'nin öncü seyahat markalarından Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş., yolcularının güvenliği ve kişisel bilgilerinin korunmasını her zaman en öncelikli hassasiyet olarak görmekte ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

"Mesaj servisimiz geçici olarak durdurulmuştur"

Ancak, bugün şirketimizin adı kullanılarak dolandırıcılık amaçlı sahte internet bağlantısı (link) içeren SMS mesajlarının bazı kişilere gönderildiği tespit edilmiştir.

Yapılan ön incelemelerde, şirketimizin veri tabanları ve güvenlik altyapısına herhangi bir yetkisiz erişim gerçekleşmediği belirlenmiştir. Hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya başka bir sorun bulunmamakla birlikte kapsamlı incelemelerin ve gerekli teknik kontrollerin yapılması sırasında mesaj servisimiz geçici olarak durdurulmuştur.

Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş.'nin resmi kaynakları dışında gelen bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Konu ile ilgili kapsamlı teknik ve hukuki incelemeler devam etmekte olup, başlatılan yasal süreçle ilgili yetkili kamu kurumlarına gerekli bildirimler yapılmaktadır."