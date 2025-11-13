Kamu alacakları için gecikme zammı belli oldu

  1. Ekonomim
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı aylık yüzde 3,7 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlendi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: 

"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir."

