Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan sokak hayvanları kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sahipsiz hayvanlara karşı tavsiye kararını açıkladı. KDK'nin kararına göre, Nevşehir'de öğrenim gören üniversite öğrencisi, kaldığı yurdun bulunduğu sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. Kıyafetleri parçalanan ve köpeklerce ısırılan öğrenci, hastanede tedavi görmek zorunda kaldı.

Öğrenci, KDK'ye başvurarak, başıboş köpekler yüzünden diğer arkadaşlarının da zarar görme ihtimali bulunduğunu belirtti ve tedbir alınmasının sağlanmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgede bulunan saldırgan ve sürü halinde gezerek insanlara zarar verme ihtimali olan hayvanların acilen toplatılması, kısırlaştırma ve aşılama gibi çalışmaların yürütülmesi, hayvan bakım evlerinin sayısının artırılması ve iyileştirilmesi yönünde Ürgüp Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin tavsiye kararında, sokak hayvanları konusunda yerel yönetimlerce veterinerler, doktorlar, biyologlar gibi görevlilerin bilimsel ve teknik görüşleri dikkate alınarak düzenleyici çalışmalar yapılması gerektiği bildirildi.

Vatandaşların kamusal alanda güven içinde dolaşabilmesi, spor ve yürüyüş yapabilmesi gerektiği ifade edilen kararda, saldırıya uğrayan, hastalık riskiyle karşılaşan kişilerin güvenle dolaşabilme hususunda tereddüt yaşayacağı belirtildi.

Kamu idarelerinin hizmetlerini gereği gibi ifa ve yürüttükleri hizmetin işleyişini sürekli kontrol etmek zorunda olduğu kaydedilen kararda, şunlara yer verildi: "Sokakta sağlıklı ve güven içinde dolaşabilmek amacıyla bireylerin değil, idarelerin önlem alması beklenmektedir. Bu kapsamda hem insan sağlığını ve güvenliğini hem de hayvanların korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiği değerlendirilmektedir."