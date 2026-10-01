Kamu Denetim Dernekleri Platformu: Güçlü denetim için güçlü denetim mensubu

Kamu Denetim Dernekleri Platformu, Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Platform adına açıklama yapan Talha Demirtaş, kamu denetim mensuplarının özlük haklarında yaşanan sorunlara dikkat çekerek düzenleme çağrısında bulundu.18 dernek başkanının katıldığı basın toplantısında konuşan İş Müfettişleri Derneği Başkanı Şamil Murat Keçeci de, denetimin önemine dikkat çekerek, özlük haklarındaki yetersizlikten dolayı müfettişlik mesleğine talebin her geçen gün azaldığını söyledi.

“Kamu denetimi devlet yönetiminin vazgeçilmez unsuru”

Demirtaş, kamu denetiminin Türkiye’de köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu belirterek, müfettiş, kontrolör, denetçi ve iç denetçilerin kamu kurumlarının en üst yöneticileri adına görev yaptığını söyledi.

Platformun Sözcüsü Demirtaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada yalnızca bir meslek grubunun özlük haklarını değil, Türkiye’de kamu yönetiminin etkinliği, kamu kaynaklarının korunması ve güçlü bir denetim sisteminin geleceğini konuşmak üzere bulunuyoruz. Bilindiği üzere kamu denetimi, devlet yönetiminin vazgeçilmez unsurudur. Türkiye’de kamu denetiminin köklü bir devlet geleneği bulunmaktadır. Osmanlı dönemindeki teftiş ve mali denetim uygulamalarından Cumhuriyet döneminin modern denetim sistemine uzanan süreçte denetim, kamu yönetiminin hukuka uygun, şeffaf, hesap verebilir ve etkin biçimde yürütülmesinin temel araçlarından biri olmuştur. Bugün müfettişler, kontrolörler, denetçiler ve iç denetçiler; Bakan, Kurum Başkanı, Genel Müdür, Rektör veya Belediye Başkanı gibi kamu kurumlarının en üst yöneticileri adına görev yapmakta, devletin denetim yetkisini temsil etmektedir.Bu onurlu mesleğin mensupları yalnızca hata arayan veya mevzuata aykırılık tespit eden kişiler değildir. Kamu kaynaklarını koruyan, usulsüzlükleri önleyen, kamu zararının ortaya çıkmasını engelleyen, idareye rehberlik eden ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayan bir kamu hizmeti yürütmektedirler. Dolayısıyla kamu denetiminin niteliği, yalnızca denetim elemanlarını değil, doğrudan doğruya devletin yönetim kapasitesini ve vatandaşın kamu yönetimine duyduğu güveni ilgilendirmektedir.”

Özlük haklarında dengesizlik iddiası

Demirtaş, farklı kamu denetim meslekleri arasında da özlük hakları bakımından farklılıklar bulunduğuna dikkat çekti:

“Ancak bugün kamu denetim mesleği mensupları ciddi bir özlük hakkı sorunuyla karşı karşıyadır.Kamu denetim mensupları; ülkenin dört bir yanında, çoğu zaman ailelerinden ve ikametgâhlarından uzakta görev yapmakta, yoğun çalışma temposu içerisinde önemli hukuki ve idari sorumluluklar üstlenmektedir.Buna rağmen, mesleğin taşıdığı sorumluluk ile mevcut özlük hakları arasında giderek büyüyen bir dengesizlik ortaya çıkmıştır.Aynı eğitim ve kariyer süreçlerinden geçen, benzer nitelikte görev ve sorumluluk üstlenen kamu denetim meslek mensupları arasında özlük hakları bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır.Dahası, kamu denetim mensuplarının, görevleri gereği denetledikleri kurumlarda görev yapan bazı idari kadroların özlük haklarının gerisinde kalması, çalışma barışı ve hakkaniyet açısından yeniden değerlendirilmesi gereken bir tablo ortaya çıkarmıştır.Burada özellikle altını çizmek istiyoruz:Biz başka kamu çalışanlarının haklarının azaltılmasını istemiyoruz.Tam tersine, kamu adına denetim görevi yapan meslek mensuplarının da görev, sorumluluk ve çalışma koşullarıyla uyumlu, adil ve hakkaniyetli özlük haklarına sahip olmasını istiyoruz.”

“Talebimiz ayrıcalık değil, adalettir”

Demirtaş, meslekler arasındaki farklılıkların giderilmesi ve denetim mesleğinin kariyer yapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Talebimiz ayrıcalık değil, adalettir. Kamu Denetim Dernekleri Platformu olarak talebimiz açıktır: Kamu denetim meslek mensuplarının özlük hakları yeniden değerlendirilmelidir.Müfettiş, kontrolör, denetçi ve iç denetçilerin görev, sorumluluk, risk ve çalışma koşulları dikkate alınarak adil bir özlük sistemi oluşturulmalıdır.Meslekler arasındaki hakkaniyetsiz farklılıklar giderilmeli; kamu denetim mesleklerinin statüsü ve kariyer yapısı güçlendirilmelidir.Denetim mesleğinin nitelikli insan kaynağı açısından cazibesi korunmalı; yetişmiş denetim personelinin meslekten uzaklaşmasına yol açabilecek sorunlar giderilmelidir.Ve en önemlisi, kamu denetim meslek mensuplarının yıllar içerisinde zayıflayan mesleki itibarının ve statüsünün yeniden güçlendirilmesi sağlanmalıdır.Çünkü güçlü bir denetim sistemi olmadan güçlü bir kamu yönetiminden söz etmek mümkün değildir.”

“Devlet kendi adına denetim yapanların emeğine sahip çıkmalı”

Kamu denetim mensuplarının görevlerini tarafsızlık ve sorumluluk anlayışıyla sürdürdüğünü ifade eden Demirtaş, karar vericilere de çağrıda bulundu.Demirtaş şöyle konuştu:

“Bizler devlet terbiyesi, hukuk devleti ilkesi ve vazife bilinci içerisinde görev yapıyoruz.Bundan sonra da kamu kaynaklarının korunması, kamu yararının gözetilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunması için görevimizi tarafsızlık ve sorumluluk anlayışıyla sürdüreceğiz. Ancak beklentimiz şudur; Devletimizin, kendi adına denetim yapan kamu denetim mensuplarının emeğine, sorumluluğuna ve fedakârlığına sahip çıkmasıdır. Bu vesileyle başta karar vericilerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna çağrımızı yineliyoruz.Güçlü denetim için güçlü denetim mensubu, güçlü kamu yönetimi için adil özlük hakları gereklidir.Kamu Denetim Dernekleri Platformu olarak sorunlarımızın diyalog, ortak akıl ve hakkaniyet temelinde çözüme kavuşturulacağına inanıyor;Karar mercilerinin, kamuoyunun ve siz değerli basın mensuplarının desteğini bekliyor, Saygılarımızı Sunuyoruz.”

18 dernek ortak çatı altında

Kamu Denetim Dernekleri Platformu, farklı kamu kurumlarında görev yapan müfettiş, kontrolör ve denetçileri temsil eden meslek derneklerini ortak bir çatı altında buluşturan iş birliği ve dayanışma platformu olarak faaliyet gösteriyor.Platformun kuruluş amaçları arasında kamu denetiminin güçlendirilmesi, denetim mesleğinin kurumsal itibarının artırılması, denetim mensuplarının ortak mesleki ve özlük sorunlarının gündeme taşınması ve kamu denetim mesleklerinin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi bulunuyor.Platform ayrıca kamu yönetiminde etkin, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla yapıcı diyalog geliştirmeyi ve ortak sorunlara ortak akılla çözüm üretilmesini hedefliyor.

Platformu oluşturan 18 dernek ise şöyle:

Adalet Kontrolörleri Derneği, AFAD Denetçileri Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettişleri Derneği, Dernekler Denetçileri Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği, Hazine Kontrolörleri Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği, Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği, Milli Eğitim Müfettişleri ve Merkez Örgütü Yöneticileri Derneği, Muhasebat Kontrolörleri Derneği, Sağlık Müfettişleri Derneği, Sanayi ve Teknoloji Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, TRT Müfettişleri Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Vergi Müfettişleri Derneği.