‘Kamu ihalelerinde kadın tedarikçilere teşvik vereceğiz’

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Girişimci iş insanıyken siyasete atılan DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, genel olarak girişimcilik ikliminin geliştirilmesi yanı sıra kadınların iş hayatına atılmalarında finansal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik politika izleyeceklerini söyledi. Kendisinin bir girişimci olarak hem iş kurarken, hem de şirketin ayakta kalması için yaşanan zorlukları iyi bildiğini dile getiren Oktar, kamu ihalelerinde kadın tedarikçileri teşvik edecek politikalar da uygulayacaklarını aktardı.

EKONOMİ’nin sorularını cevaplandıran Oktar, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 32’de kaldığına dikkat çekerek, topyekun kalkınma için kadın istihdamı ve girişimciliğine desteği öncelikli konu olarak gördüklerini bildirdi. Öncelikle kadın istihdamını destekleyecek meslek edindirme ve dijital eğitimlerini çeşitlendirerek yaygınlaştırmayı öngördüklerini vurgulayan Oktar, “Kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik somut, cinsiyete duyarlı politikalar ve stratejiler belirleyecek, sürdürülebilirliği destekleyici teşvikler sağlayacağız” dedi.

“Birçok engeli bizzat yaşadım”

Eşit işe eşit ücret anlayışıyla uyumlu tedbirler alacaklarını söyleyen Oktar, kendisinin de bir kadın girişimci olarak işlerin kurulması ve ayakta tutulması sürecinde birçok engeli gözlemleme fırsatı olduğunu dile getirdi.

Kadınların iş ve aile arasında denge kurmada endişe yaşadığını, finans yanı sıra bilgiye, pazara erişimde güçlük çektiklerini aktaran Sanem Oktar, “Kooperatif tipinden bağımsız olarak tüm kooperatifl erde kadınların güçlenmesini sağlamak istiyoruz. Kamu alımlarını da kadınları desteklemede etkili biçimde kullanacağız. Kamu ihalelerinde kadın tedarikçileri teşvik edecek politikaları uygulayacağız” dedi.

Oktar, meslek liselerinde eğitim alan gençlerin, özellikle de kız öğrencilerin mesleki ve teknik lise ve üniversite mezuniyetleri ile doğru orantılı staj ve işgücüne katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapacaklarını anlattı.

“Uzunca süre vergi istemeyeceğiz”

Bunların işe yerleşmelerini destekleyeceklerini belirten Oktar, “Yeni, nitelikli ve kayıtlı iş imkanları oluşturacağız. Aktif iş gücü politikaları uygulayarak iş bulamayan vatandaşlara bir meslek kazandıracağız. Mezun olduktan sonra işe girmeleri için işyerlerine avantaj sağlayacağız ve uzunca bir süre vergi istemeyeceğiz. Bu sistem, Türkiye’de daha önce başarılı olmuş ve işsizliği hızla geriye çekmiş bir sistem” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliği ve istihdamının artırılması projelerinde, başta AB olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlarla istikrarlı ilişkiler kuracaklarını dile getiren Sanem Oktar, Genel Başkan Ali Babacan’ın kurulmasına öncülük ettiği Women 20 grubunun da önemli olduğunu kaydetti.

“Kriz iklimi 6 ay içinde dağılır”

Enfl asyon ve işsizliğin günümüzdeki en önemli sorunların başında geldiğini söyleyen Sanem Oktar, yönetime gelmeleri halinde 6 ay içinde kriz ikliminin dağıldığının görüleceğini belirtti. Enfl asyonun 2 yıl içinde tek haneye çekilmesinin alım gücünde rahatlama sağlayacağını dile getiren Oktar, “İlk günden itibaren ülkemize yeniden hem yabancı sermayeye yönelik hem de iş dünyamıza yönelik yatırımların ve dolayısıyla istihdamın artması için güven ortamını inşa edeceğiz. Demokratik, hukuk devletini yeniden ayağa kaldıracağız, kural bazlı bir ekonomi yönetimi kuracağız” ifadelerini kullandı.