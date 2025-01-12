Kamu ihalelerinde önemli değişiklik!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 81 ile gönderdiği genelgede, Resmi Gazete’de Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe yer verilerek, söz konusu düzenlemenin hayata geçirildiği ifade edildi. Kamu ihalelerine katılacak işletmelerin büyüklüğüne ve çalışan sayısına göre, 450 bin TL ile 900 bin TL arasında değişen miktarlara kadar borcu yoktur yazısı alabildiğine değinilen genelgede, artık 5 bin TL ve üzerinde sigorta prim borcu olan şirketlere söz konusu yazının verilmeyeceği ifade edildi.

SGK Başkanı Raci Kaya imzasıyla yayımlanan ve ekonomim.com'un ulaştığı genelgeye göre, 'prim borcu yoktur' yazısının hangi şartlarda verileceği de tek tek sıralandı. Genelgeye göre yazının alınabilmesi için gereken eski ve yeni borç tutarları şöyle:

Sigorta borcunu tecil edip, taksitlendirerek düzenli ödeme yapanlar da yazı alabilecek

Öte yandan genelgede, prim borcu olup tecil ve taksitlendirme yapanlar ile şartlara uyanların da 'borcu yoktur' yazısını alabileceği şöyle aktarıldı:

"İlgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülükleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya konu prim, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı ile bunların fer’ileri,

(a) bendi kapsamına giren sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamı 5.000 TL’yi aşmayan borçlar,

(b) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamı 5.000 TL’yi aşmayan borçlar..."