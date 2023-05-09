Kamu işçilerinin zam oranı açıklandı! Ne kadar artış yapıldı?

Seçime günler kala kamu işçileri yapılacak zam oranını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını açıkladı; Kamu işçişine yüzde 45 zam yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük ücreti 15 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

* En düşük kamu işçisi ücreti (taban ücret) 15 bin liraya çıkarıldı.

* İşçilere yüzde 4-6 arası prim ödemesi getirildi.

* Gazi, terör mağduru, şehit yakınlarının çıplak ücretlerine yüzde 10 ilave yapılacak.



* Gece çalışanların ücretlerine yüzde 8 artış yapıldı.



* Fazla çalışma ücretlerine yüzde 70 artış yapıldı.

Sendikalar ne istedi, süreç nasıl işledi?

Hükümet 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif etti. İşçi temsilcileri oranı yeterli bulmayıp iyileştirme talep etmişti.

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıktı.

Hükümettern, taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı talep edildi.

Bunlarla tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

Hükümetin teklifi neydi?

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, kömür işletmeleri, Demiryolları, şeker fabrikaları, il özel idareleri, elektrik üretim santralleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

Toplu sözleşmeyle kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.