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Kamu kurumundan 2 milyon değerinde eşya çalan şüpheli tutuklandı

Malatya'da bir kamu kurumundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin, 2 milyon değerinde eşya çaldığı tespit edildi.

Haber Merkezi
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Kamu kurumundan 2 milyon değerinde eşya çalan şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir kamu kurumundan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 310 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, yaklaşık 2 milyon lira değerinde mobilya ve çeşitli eşyanın çalınmasına ilişkin H.Y. ile H.M.A'yı gözaltına aldı.

Zanlılardan H.M.A. emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.Y. ise tutuklandı.

Ele geçirilen çalıntı eşya kamu kurumuna teslim edildi.

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