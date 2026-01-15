Kamu yatırımlarında zirve değişmedi: İşte bütçeden en büyük payı alan sektör...

2026 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 15 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda; merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı. 2026 yılı Yatırım Programı hazırlıklarında On İkinci Kalkınma Planı ile 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP)'da yer alan temel politikalar ve hedefler dikkate alındı.

Programda yer alan projelere 1,9 trilyon lira ödenek

2026 yılı Yatırım Programı'nda kamu kurumları tarafından yürütülecek yatırım projelerinin toplam tutarı yaklaşık 14 trilyon lira olup, bu projelere 2026 yılında tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 trilyon 920 milyar 792 milyon lira oldu. Program kapsamında 2026 yılında toplamda 3 bin 857 proje yürütülmesi öngörülüyor.

2026 yılında öngörülen yatırım ödeneğinin bütçe türlerine göre dağılımında; yaklaşık 1,2 trilyon lira (%62,8) ile merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar aslan payını aldı. Bunu 679,3 milyar lira ile KİT'ler takip ederken, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kurumları için toplam 34,2 milyar lira, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar için ise 152 milyon lira ödenek planlandı.

Yatırımdan en yüksek pay yine ulaştırma-haberleşme sektörünün

2026 yılı yatırım ödeneklerinden en yüksek payı, yüzde 26,5 ile yine ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı. Sektöre tahsis edilen toplam 508,2 milyar liralık ödeneğin 182,1 milyar lirası Karayolları Genel Müdürlüğü, 147,9 milyar lirası ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılacak.

Ulaştırma-haberleşme sektörünü, yüzde 13,1 pay ve 252,5 milyar lira ödenek ile eğitim sektörü takip etti. Eğitim yatırımları için ayrılan bütçenin 158,9 milyar lirası Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edildi.

Tarım sektörüne 191,7 milyar lira kaynak

Yatırım ödeneklerinden yüzde 10 pay alan tarım sektörü için 2026 yılında toplam 191,7 milyar lira ödenek ayrıldı. Tarımsal sulama yatırımları kapsamında aslan payı 109 milyar lira ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Bu ödenekle Silvan Sulaması 1. Merhale projesine 19,4 milyar lira, Aşağı Fırat 2. Merhale projesine 5,1 milyar lira ve Orta Ceyhan Menzelet Sulaması 2. Merhale projesine 1,9 milyar lira kaynak sağlanacak.

Enerji ve madencilik yatırımları

Yatırım ödeneklerinde madencilik sektörüne 344,8 milyar lira, enerji sektörüne ise 151,8 milyar lira kaynak ayrıldı. Madencilik sektöründeki en büyük yatırımcı 332,6 milyar lira ödenekle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) olurken, enerji sektöründe BOTAŞ'a 67,8 milyar lira, TEİAŞ'a ise 60,2 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Sağlık yatırımlarına 173,5 milyar lira ödenek

Sağlık sektörünün 2026 yılı yatırımlarından aldığı pay yüzde 9 olarak gerçekleşti. Sektöre ayrılan toplam 173,5 milyar liralık yatırım ödeneğinin 146,9 milyar lirası Sağlık Bakanlığı projeleri için kullanılacak.

Programda ayrıca deprem tedbirlerine yönelik projelere de özel önem verildi. Bu kapsamda DSİ'nin deprem onarımları için 4,3 milyar lira, Tarım Bakanlığı'nın bölgedeki tarımsal iyileştirme çalışmaları için ise 723,7 milyon lira ödenek ayrıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise imalat sektöründe üretim ve istihdamı artırmak amacıyla 6,8 milyar lira yatırım yapacak.