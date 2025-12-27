Kamuda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Serdar Altay, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Cem Fendoğlu, Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığı'na Volkan Öz, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığı'na Önder Demirezen, Birinci Hukuk Müşavirliği'ne Zuhal Edis atandı.

Kararla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığı'na Değer Ecer ve Yüksek Fen Kurulu Üyeliği'ne Hasan Bebek atandı. Bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Yakup Yıldırım getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici ve 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya görevden alınırken, yerlerine 4. Bölge Müdürü olarak Murat Ayvazoğlu ve 15. Bölge Müdürü olarak Bayram Doğan atandı. Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Hakan Bozkurt atandı.