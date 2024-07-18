Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa Meclis'te kabul edildi

31 maddelik düzenleme ile, tasarruf tedbirlerine uyulması için soruşturma açma ve cezai müeyyidenin belirlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tam yetkili verilecek.

Her bakanlık kendi kontrol mekanizmasını geliştirecek. Disiplin sürecinin izlenmesinin ardından sonuçlar Cumhurbaşkanlığı ile paylaşacak.

Düzenleme ile ekonomik ömrünü dolduran veya ihtiyaç fazlası olan taşıtların satışı ve tasfiyesi ile ekonomiye katkı sağlanacak. Hibrit elektrikli araçların ÖTV oranlarında da değişiklik yapılacak.

Deprem bölgesine özel düzenleme

Deprem bölgesindeki illerde nüfus kaybının hizmete olumsuz yansımaması için adım atılacak. Depremden etkilenen 11 ilde bütçe hesaplamaları yapılırken 2023 yılı nüfusları baz alınacak.