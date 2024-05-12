Kamuda tasarrufun detayları yarın belli oluyor: Yeni paketler gelecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzun zamandır tasarruf paketi üzerinde çalışıyor. Esnek olan her türlü harcamaya bakılırken, bütçenin üçte birinin personel gideri olduğu, bunun dışındaki her kalemin inceleme konusuna girdiği ifade ediliyor. Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; bu kapsamda mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti, personel alımına sınırlama gibi düzenlemelerle 100 milyar liralık bir tasarruf hedefleniyor.

Yeni paketler gelecek

Kamudan sonra gelir artıcı düzenlemelere ilişkin bir çalışma yapılacak. Vergi istisnalarını incelemek adımlardan biri. Ayrıca yapısal reformlar paketine de önem veriliyor. Paketler için Meclis desteğinin de kritik olduğu vurgulanıyor. Özellikle yapısal reformlar için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulacağı ve bunun için TBMM’de dönem dönem bilgilendirmeler yapılacağı, mesai yoğunluğu yaşanacağı da ifade ediliyor.