Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı: 5 ölü, 17 yaralı

Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 5’i ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi. Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobile çarptı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.