  3. Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yola düşen patlayıcı mühimmatların imhası sırasında yaşanan patlamada 2'si jandarma 1'i polis, 9'u tesis personeli 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, patlayıcı mühimmat dolu kamyonetin devrilmesi sonucu yola düşen mühimmatlar imha edilmek üzere Çine Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki patlayıcı madde üretimi yapan bir firmanın imha alanına götürüldü. Burada yapılan çalışma sırasında patlayıcılardan birisi infilak etti. Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı - Resim : 1

Yaşanan patlama sonrası bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri patlama esnasında yaralanan 2'si jandarma, 1'i polis, 9'u tesis personeli olmak üzere 12 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı - Resim : 2Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlamada yaralanan 12 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Patlama sırasında bölgedeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

