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Kan donduran iddia: Fazla su istedi canından oldu! Sopayla döverek öldürdüler

Kahramanmaraş'ta bir kişi fazla su istediği öne sürülerek sopayla dövülerek öldürüldü.

Haber Merkezi
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Kan donduran iddia: Fazla su istedi canından oldu! Sopayla döverek öldürdüler
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Edinilen bilgiye göre olay, cuma günü meydana geldi. İddiaya göre Mesut Kazancı, aracıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu.

Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, 4 kişinin Kazancı'yı sopalarla dövmesine dönüştü. Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından Mesut Kazancı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kazancı'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda, yoğun bakımda kimliği belli olmayan bir kişinin bulunduğu bilgisiyle Kazancı'nın ailesi acı haberi aldı. 2 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kazancı toprağa verildi.

Polis, olayın ardından 4 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti. Kazancı'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

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