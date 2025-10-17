Kan ve saç örnekleri alınmıştı: 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Kan ve/veya saç örneklerinde uyuşturucu madde pozitif çıkan kişiler

Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında ve saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler: Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklandı.

Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi.

Uyuşturucu madde rastlanmayan ünlüler

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler: Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk

.