Kanada’dan tartışılacak karar: CHP üyeliği “Baskı altındaki kimlik” olarak tanımlandı

Türkiye’den Kanada’ya yapılan göçmenlik başvurularında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı resmi ülke raporunda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliği ilk kez “baskı altındaki kimlik” olarak sınıflandırıldı.

Kanada göçmenlik başvurularında CHP üyeliği “baskı altındaki kimlik” olarak değerlendiriliyor

Kısa Dalga’nın haberine göre, bu sınıflandırma, Kanada’daki göçmenlik yargıçlarının iltica taleplerini değerlendirirken göz önünde bulundurduğu önemli kriterlerden biri haline geldi.

Kanada'da göçmenlik başvurularının değerlendirilmesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "ülke raporları" temel dayanak noktası olarak kullanılıyor.

Haberde, Kanada'nın eskiden beri başvurularda Kürt veya Alevi kimliğine sahip olmayı "baskı altındaki kimlik" kaydıyla geçerli bir neden olarak kabul ettiği, 15 Temmuz süreci sonrası ise Fetullah Gülen cemaati mensubiyetinin bu listeye eklendiği hatırlatıldı.

CHP üyeliği Kanada göçmenlik başvurularında kriter haline geldi

Haberde, bu kriterlere eklenen son kimliğin CHP üyeliği olduğu belirtildi. Habere göre, bu şaşırtıcı gelişme şu ifadelerle aktarıldı:

"En dramatik olanı ise en son, dışişleri raporu ile de kabul edilen ve kriter halini alan CHP üyeliği. CHP üyesiyseniz, mitinglerine katıldıysanız ve bir de gözaltına alındıysanız, bu arada da polis şiddetine de uğradıysanız ve bunları bir biçimde belgelediyseniz göçmenlik için yolunuz açık demektir. Dışişleri raporu da bunu destekliyor."

Türkiye başvurularda ilk sırada

Haberde ayrıca, Kanada ve ABD'nin son dönemde göçmen kabul politikalarını genel olarak sıkılaştırdığına dikkat çekildi. Buna rağmen Türkiye'nin, göçmen başvurularında Suriye, Afganistan ve İran gibi ülkelerle birlikte ilk sıraları paylaşmaya devam ettiği de biliniyor.