Kanadalılar Türkiye'deki depremzedeler için seferber oldu

Depremlerin ardından Türkiye'nin Toronto, Montreal ve Vancouver Başkonsolosluklarının koordinasyonunda açılan yardım merkezlerine, ülkedeki Müslüman toplum kadar Kanada halkı da destek veriyor.

Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerindeki yardım kabul merkezlerinde, hafta sonu olmasının da etkisiyle yoğunluk yaşanıyor.

Toronto’da açılan iki kabul merkezinden biri olan Mississauga Deposu'na gelen Pakistanlı bir bağışçı, AA muhabirine, Türkiye’nin, dünyada felakete uğrayan her milletin yardıma koştuğunu belirterek, "Kalbimiz ve dualarımız sizinle" dedi.