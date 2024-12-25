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Kanal İstanbul projesinde karar: Mahkeme, hukuka aykırı bularak iptal etti

Kanal İstanbul Projesi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından hem hukuka hem şehircilik ilkelerine aykırı bulunarak iptal edildi.

Haber Merkezi
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Kanal İstanbul projesinde karar: Mahkeme, hukuka aykırı bularak iptal etti
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Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin alınan Rezerv Alanı İlanı ve Çevre Düzeni Planı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre İdare Mahkemesi, rezerv yapı alanı kararının gerekli bilimsel ve teknik analizler yapılmadan alındığını ve bu kararın kentsel dönüşüm amacından uzaklaşılarak İstanbul’un doğal alanlarını tehdit eden yeni yerleşim projelerine dayanak oluşturduğunu kaydetti. Mahkeme, rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelerin, İstanbul’un orman, tarım ve su havzaları gibi korunması gereken doğal alanlarını içerdiğini belirterek, detaylı bir inceleme ve rapor hazırlanmadan ilanların yapıldığına dikkat çekti.

Oy çokluğuyla iptal edildi

İptal gerekçelerini sıralayan mahkeme, Kanal İstanbul Projesi'nin dayanağı rezerv yapı kararını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, planın revizyon şeklinde hazırlanması gerekirken plan değişikliği şeklinde hazırlandığını ve kentsel teknik altyapı değerlendirme raporunun bulunmadığına dikkat çekti. Söz konusu planın mevzuata, planlama esasları ile şehircilik ilkelerine aykırı olduğuna kanaat getiren mahkeme, oy çokluğuyla işlemin iptaline hükmetti.

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