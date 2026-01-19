Kanal İstanbul'a 2026 için 10 bin TL ödenek ayrıldı!

Hüseyin GÖKÇE

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda, yatırımların önemli bir bölümünü devam eden projeler oluşturuyor. Yani yeni yatırımlar çok fazla programa alınmamış durumda. Buna göre 1 trilyon 920 milyar liralık yatırımın yüzde 81.19’una karşılık gelen 1 trilyon 569 milyar lirası devam eden projelere, kalan 343 milyar 805 milyon liralık kısmı ise yeni projelere ayrıldı.

Yatırımların üçte biri KİT’lerden

2026 yılında yapılacak 1 trilyon 920 milyar liralık yatırımın üçte biri KİT’ler tarafından gerçekleştirilecek. KİT yatırımları 2026’da önceki yıla göre yüzde 67.5 oranında artarak 679 milyar 252 milyon liraya yükselecek. Bunun da yaklaşık yarısına karşılık gelen 332 milyar liralık kısmı TPAO tarafından yapılacak. TPAO’nun yatırımı geçen yıla göre yüzde 132.2 artacak. Buna karşılık toplam içindeki payı düşük olmakla birlikte oransal olarak en yüksek yatırım artışı yüzde 418.3 ile DMO tarafından yapılacak. DMO’yu yüzde 256.4 ile TÜRASAŞ, yüzde 105.2 ile ETİ Maden takip ediyor.

Bu dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) yatırımı ise yüzde 81.9 oranında azalarak 309 milyon liraya gerileyecek.

Kanal İstanbul’a sadece 10 bin TL

İlk duyurulduğu andan itibaren kamuoyunda büyük tartışma yaratan Kanal İstanbul Projesi 1 trilyon 920 milyar liralık Kamu Yatırım Programında yer bulamadı. 2026 programında, söz konusu projeye ilişkin Ulaştırma-Haberleşme-Karayolu Ulaştırması başlığı altında ‘Kanal İstanbul Bağlantı Yolları’ başlığıyla sadece 10 bin liralık yatırım ödeneği ayırıldı.

Geçen yüzyıldan kalan projeler bile var

Geçmiş yılların aksine ağırlıklı olarak 2020’lerden sonda başlamış veya 2026 yılında başlayacak olan projelerden oluşan yatırım programında, sayıları çok az da olsa eski projeler dikkat çekti.

Ulaştırma-Haberleşme başlığı altında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeleri gösteren bölümde, 1965 yılından kalan projeler yer alıyor. Örneğin başlangıç yılı 1964 Karaman-Konya yolu projesi bu yıl da bitmeyecek gibi görünüyor. Toplam büyüklüğü 4 milyar 172 milyon lira olan proje için 2025 yılı sonuna kadar 592 milyon lira harcanmış. Ancak 2026 yılında proje için 10 bin lira ayrıldı.