Kandilli açıkladı! Malatya sallandı
Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Uluköy ilçesi merkezli 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem derinliği 5 km olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 1, 2024
ULUKOY-(MALATYA) https://t.co/WTyNuSXxHD
01.11.2024, 16:53:43 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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