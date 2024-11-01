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Kandilli açıkladı! Malatya sallandı

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Uluköy ilçesi merkezli 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Kandilli açıkladı! Malatya sallandı
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Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem derinliği 5 km  olarak belirlendi.

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